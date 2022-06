homify 360°: Schlichtes Wohnhaus am Hang

Der Innenraum stellt ein farbliches Spiegelbild der Fassade dar, so wird der Raum von dem rauen Material Beton beherrscht. Ein stimmiger Begleiter zu dem mineralischen Material ist Holz, das im Boden, den Fensterrahmen und der Treppenbrüstung zur Verwendung kommt.

Insgesamt verfügt das Gebäude über drei Vollgeschosse. In der höchsten Etage ordnen sich die privaten Räume an, im mittleren Stockwerk findet das Wohnen statt und in der untersten Etage liegt ein Hobbyraum. Die Hanglage ermöglicht eine optimale Nutzung der jeweiligen Geschosse.