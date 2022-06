homify 360°: Kernsanierung eines Siedlungshauses

An das Haus grenzt an beiden Längsseiten jeweils eine Holzterrasse, die sich auf gleichem Höhenniveau, wie der Boden des Innenraums befindet. Die Dielen des Außenraums wurden in gleicher Ausrichtung wie im Hausinneren verlegt und schaffen dadurch eine Verbindung.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Umbaukosten: 220.000 Euro

Endenergiebedarf: 109 kWh/m2/Jahr

Primärenergiebedarf: 97,5 kWh/m2/Jahr

Wohnfläche: 220 Quadratmeter

Wohnflächengewinn: 48 Quadratmeter

Grundstücksfläche: 1134 Quadratmeter

Baujahr: 1964

Umbauzeit: 02.2009 – 08.2009