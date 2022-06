Casa U:BA: Rustikaler Charme wird modernisiert

Auch wenn wir alte und ehrwürdige Elemente in unseren vier Wänden zu schätzen wissen, wünschen wir uns dennoch meistens gerne noch etwas moderneres. Ein Hausbesitzer in Turin kann das nur zu gut nachvollziehen. Beeindruckt von der massiven Holzdecke in seinem Haus, möchte er nicht auf sie verzichten, aber auch ein moderneres Ambiente erzeugen. Dem Team von Comoglio Architetti ist die Umsetzung dieser Wünsche gelungen. Und was eignet sich besser zum Betonen als ein Kontrast? Auf beeindruckende Weise verbinden die italienischen Architekturexperten die Wärme und Beständigkeit des Holzes mit klaren und modernen Strukturen.