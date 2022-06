Obst, Gemüse und Kräuter: Balkon als Gartenersatz

Besonders in überfüllten Großstädten können die Balkone geradezu winzig sein. Um aufwendige Töpfe oder Balkonkästen zu installieren, fehlt hier schlicht der Platz – schließlich soll eine gemütliche Sitzgelegenheit auch noch ihren Raum finden. Um möglichst viel aus den kleinen Balkonen zu machen, kann es sinnvoll sein, die Gärten anstatt in die Breite lieber in die Höhe anzulegen. Dieses sogenannte Vertical Gardening hat inzwischen viele Fans, denn mit den ansprechenden und praktischen Produkten lässt sich viel Platz sparen und dennoch das lebendige Grün nach Hause holen. Besonders gut gedeihen in den eher kleinen Töpfen der meisten Hängegärten ebenso kleine Pflanzen, wie Hängeerdbeeren. Dadurch, dass sich die Pflanztöpfe einfach abnehmen lassen, kann man sie in Ruhe bepflanzen bevor man sie wieder aufhängt. Auch lässt sich die Position der einzelnen Töpfe flexibel gestalten, so dass ein individuelles Anpassen an die Gegebenheiten auf dem eigenen Balkon möglich ist.