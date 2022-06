homify 360°: Gläserne Villa mit Pferdestall

Wir setzen unseren kleinen Rundgang im Inneren der Villa fort. Rings um einen mit Holz verkleideten Gebäudekern ordnen sich die unterschiedlichen Wohnbereiche an. In diesem freistehenden Kern sind die Garderobe, die Toilette und auch das Treppenhaus untergebracht. Oberhalb dieses hölzernen Blocks entstand eine geschützte Galerie, welche als Aussichtsplattform und Rückzugsort dienen kann. Im Souterrain siedeln sich die nach Norden orientierten Schlafzimmer an. Diese Räume sind auf den Garten ausgerichtet, die gedämpfte Lichtsituation sorgt für eine entspannte Nachtruhe.

Hier sehen wir das Wohnzimmer, welches modern und eher minimalistisch gestaltet wurde. Ein weißes, halbrundes Sofa wurde auf den Kamin ausgerichtet. Auch den Garten kann man vom Sofa aus betrachten.