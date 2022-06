Sensationeller Wohntraum auf Ibiza

Hinter dem Pool erstreckt sich meilenweit unberührte Natur. Wer einmal diesen Blick aus dem kühlen Nass genossen hat, will hier nicht so schnell wieder weg. Warum auch? Erfrischendes, glasklares Wasser, blauer Himmel, traumhafte Ruhe und rundherum eine weitläufige Terrasse zum ungestörten Sonnenbaden – was will man mehr?