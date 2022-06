homify 360°: Neubau eines Einfamilienhauses

Offenes Wohnen wird in diesem Haus nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen vollzogen. Die moderne Küche siedelt sich unter der Geschossdecke an und geht fließend in den Wohnbereich über. Der Luftraum auf der Südseite verspricht mit seiner enormen Deckenhöhe ein optimales Wohngefühl. Da man von Lufträumen nicht genug haben kann, wurde ein zweiter in westlicher Ausrichtung integriert.