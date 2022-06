Die schönsten Häuser der Woche

Schmitz Architekten aus Köln haben in Neuss diese Traumimmobilie mit Pool geschaffen. Das herrliche Zusammenspiel von sanftem Blau, saftigem Grün und strahlendem Weiß würde man auf den ersten Blick so gar nicht in Nordrhein-Westfalen verorten und doch erfreut der moderne Bau mit klarer Formgebung und viel Glas genau dort Bewohner und Nachbarschaft.