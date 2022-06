Süße Ostergeschenke

Warum Ostergeschenke so viel besser sind als Weihnachtsgeschenke? Weil man an Ostern nur Kleinigkeiten bzw. Süßigkeiten verschenkt und einem daher der große Geschenketrubel erspart bleibt. Damit auch ihr entspannt in die Osterfeiertage starten könnt, stellen wir euch hier noch ein paar Last-Minute-Geschenkideen vor. Und das Beste: Hier findet ihr nicht nur etwas für Groß und Klein, sondern auch für diejenigen, die gut und gerne auf Süßigkeiten verzichten können.

Mit unserem großen Ostergewinnspiel könnt ihr euch übrigens auch selbst eine Freude machen. Wie das funktioniert, erklären wir euch in unserem Artikel zum großen homify-Ostergeschenk.