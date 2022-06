Hollywood im Schwabenland

Seit 2013 steht im schönen Sindelfingen im malerischen Schwaben eine Villa, die sich durchaus mit den Domizilen der Stars und Sternchen in den Hollywood Hills messen kann. Die Stuttgarter Architekten von LEE+MIR sorgten dafür, dass die Bauherren auf stolzen 790 Quadratmetern nichts missen müssen – vom luxuriösen Spa-Bereich über eine moderne, lichtdurchflutete Architektur, raffinierte Hightech-Lösungen und durchgestyltes Design bis hin zu einem atemberaubenden Panoramablick über die idyllische Umgebung. Das Haus mit dem passenden Namen Villa Hollywood steht eingebettet in einen Hang und bietet wirklich alles, was man von einer Luxusvilla erwartet. Die folgenden Fotos dieses beeindruckenden Projekts verdanken wir der Fotografin Christina Kratzenberg.