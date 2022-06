Worauf du beim Kauf eines Aquariums unbedingt achten solltest

Aquarien bieten eine eigene kleine Welt, in die der Beobachter abtauchen kann. Sie sind beliebte Mittel für die Gestaltung ansprechender Wohnräume und sorgen für ein lebendiges Design. Besonders gerne platziert man sie im Wohnzimmer, aber auch in Küchen und Schlafräumen sind sie ein Hingucker. Die interessant eingerichteten Becken bieten ein ansprechendes Highlight in Räumen und laden zum Verweilen ein. Bevor man sich ein Aquarium anschafft, sollten jedoch verschiedene Punkte beachtet werden um einen guten Start zu erreichen. Im Fokus stehen dabei neben dem Aussehen des Beckens, auch der Standort, die praktische Umsetzung und vor allem das Wohl der Tiere. Das Ziel ist es, ein eigenes Ökosystem zu kreieren, das in sich stimmig ist und sowohl Mensch wie auch Tier zufrieden stellt. Dann machen Aquarien verhältnismäßig wenig Arbeit und es macht Spaß, sie zu betrachten.