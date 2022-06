Top 5 der Woche: Traumhafte Häuser

Ihr liegt noch im Bett und streckt Arme und Beine von euch oder sitzt bereits am Tisch zum ausgiebigen Frühstücken? Ganz gleich, was ihr auch gerade macht, lasst euch dabei nicht die Top 5 der Woche entgehen! Vollgepackt mit traumhaften Häusern, ist vom bodenständigen Einfamilienhaus über Tipps für eine moderne Einrichtung bis zum traumhaften Wohnen in Italien alles dabei. Wir haben eure Favoriten noch einmal zusammengestellt – aufgepasst, hier kommen sie!