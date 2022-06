Landhaus-Living

Von der Luxus-Residenz in Kitzbühel bis zur schnuckeligen Holzhütte – der Landhaus-Stil findet in vielen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten Anklang. So eine bayerische Schweinshaxe breitet seinen Geschmack doch auch erst richtig in passender Umgebung aus! Oder findet ihr etwa, der Kaiserschmarrn schmeckt in der Kantine genauso gut?