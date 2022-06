Unglaubliches Haus mit Überraschungseffekt

Wir möchten euch hier ein ganz besonderes Projekt vorstellen: ein Haus, bei dem die Grenzen zwischen Innen- und Außenraum komplett zu verschwimmen scheinen. Das gelingt dem Gebäude am Rand eines Naturschutzgebiets durch ein weitläufiges Atrium, welches sich im Zentrum des Hauses befindet.

Atriumhäuser sind schon seit Jahrtausenden bekannte und beliebte Häusertypen, vor allem in wärmeren Gefilden. Durch den zentralen Raum, der nach außen geöffnet ist, dringt nämlich viel natürliches Licht in den Innenbereich und öffnet so das gesamte Gebäude nach außen, ohne die Privatsphäre der Bewohner zu beeinträchtigen. Während dieser Innenhof in wärmeren Ländern oft ohne Dach konzipiert wird, wird er in unseren Breitengraden fast immer durch ein Glasdach verschlossen.

Wir zeigen euch das besondere Projekt im Detail und verraten euch, was es mit dem Olivenbaum im Inneren des Atriumhauses auf sich hat.