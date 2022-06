homify 360°: Ein Bauernhof wird modernisiert

In der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges verändert. In der Nachkriegszeit beispielsweise wurden viele sogenannte Aussiedlerhöfe geschaffen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Mittlerweile werden viele dieser landwirtschaftlichen Betriebe jedoch nicht mehr genutzt. So auch die Hofstelle in Bad Wurzach in Baden-Württemberg, die wir euch hier genauer vorstellen möchten.

Eine junge Familie setzte sich zum Ziel, den nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Bauernhof ihrer Eltern wieder auf Vordermann zu bringen und dort ein Zuhause für die ganze Familie zu schaffen. Wie die Sanierung sowie die Modernisierung vonstatten gingen und wie das Endergebnis aussieht, zeigen wir euch in der folgenden Bildstrecke. Viel Spaß!

Hier die wichtigsten Informationen im Überblick:

Bauaufgabe: Umbau und Sanierung einer Hofstelle

Bauzeit: September 2009 – Oktober 2013

Fachplaner: IB Eugen Schmid, Statik

Bauherr: privat

Preis: auf Anfrage

Fotos: Mattias Hellmann