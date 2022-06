Kissen mit Tiermotiven

Tiermotive sind derzeit angesagt wie nie. Wir finden sie in Form von Bildern an der Wand, auf Tapeten und Decken, als Stickereien, auf Postern, Geschirr und vielen anderen Wohnaccessoires. Besonders gerne holen wir uns aber die kuscheligste Variante der neuen Animal Prints ins Haus, denn sie tummeln sich jetzt am liebsten auf flauschigen Kissen. Vom Rehkitz bis zum Schmetterling und vom Dackel bis zum Papagei – bei dem momentanen Angebot an Kissen mit Tierprints findet garantiert jeder sein Lieblingstier, mit dem sich Couch, Bett und Sessel wunderbar aufhübschen lassen.