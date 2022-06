Die 5 schönsten Outdoor Whirlpools

Unsere Experten von Skarsgards Hot Tubs spezialisieren sich auf Whirlpools, die sich perfekt für den Außenbereich eignen. Hier sehen wir das Modell Skargards Terrass , welches sich – wie der Name schon sagt – leicht in die Terrasse einbauen lässt. Die selbsttragende Wanne ist ergonomisch geformt und leicht zu reinigen. Eine kurze Heizdauer verspricht Badespaß in wenigen Minuten. Platz finden in diesem hübschen Whirlpool je nach Ausführung vier bis acht Personen. Preislich liegt dieser Whirlpool bei etwa 2.300 Euro. Die schöne Aussicht auf dem Foto gibt es leider nicht gratis dazu – dafür aber den Transport.

Hier ein kleines Glossar der unterschiedlichen Whirlpool-Typen:

1. Portable Whirlpools: Kompakte und transportfähige Whirlpools für den Outdoor-Gebrauch

2. Whirlwannen: Vor allem für den Indoor-Gebrauch, kleiner als andere Whirlpools, aber größer als eine normale Badewanne

3. Eingebaute Whirlpools: Wie der Name schon sagt, werden diese Whirlpools fest eingebaut, im Innen- wie im Außenraum.

4. Whirlpools mit Überlaufrinne: Bei diesem Wannentyp bleibt der Wasserstand gleich, die Oberflächenreinigung wird durch den Überlauf erleichtert.