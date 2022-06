Küchen mit Vintage-Charme

Diese Woche dreht sich bei homify alles um das Thema Außergewöhnliche Küchen . In Sachen Küchendesign mögen momentan Hochglanzfronten, klare Linien und ein reduzierter, puristischer Minimalismus hoch im Kurs stehen, aber zu jedem Trend gehört natürlich auch eine Gegenströmung. Und diese lautet: Vintage! Alles, was alt ist und/oder einen gewissen altmodischen Charme besitzt, ist schwer angesagt. Kein Wunder also, dass neben modern-puristischen Küchen derzeit Vintage-Küchen genauso im Trend liegen. Und wer sich nicht entscheiden kann zwischen diesen beiden Stilrichtungen, mixt sie ganz einfach munter zusammen. Dass auch das funktioniert, beweisen einige der Fotos, die wir heute mitgebracht haben.