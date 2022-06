homify 360°: Architektenhaus aus Titanzink

Das Gebäude wurde gen Norden in den Hang integriert, sodass sich die Wohnräume im Keller befinden. Der Eingangsbereich lagert auf Straßenniveau. In der höchsten Etage findet sich der Bereich der Kinder und Gäste. Diese Zone wurde als Empore ausgebildet und ist über eine Leiter erreichbar. Der First des Satteldachs ist in dieser Partie deutlich ausgearbeitet und so wird die Kontur des Außenraums auch im Innenraum ablesbar. Die Wandscheibe zur linken Seite separiert die Verkehrsfläche vom Spiel- und Schlafraum.