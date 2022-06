Tipps für mehr Stauraum im Schlafzimmer

Kleine Wohnungen, Dachgeschosswohnungen oder Einzimmer-Apartments besitzen alle eine Gemeinsamkeit: Ist der Einzug vollzogen, bieten die neuen vier Wände zu wenig Stauraum. Die optische Wirkung des gewählten Mobiliars geht oftmals zu Lasten des benötigten Stauraums. Immer wieder kann bei designstarken Möbeln festgestellt werden, dass die optimale Funktionalität fehlt. Verzichten möchte man trotzdem nicht auf die imposanten Möbel, die den Raum so bereichern. Es bleibt euch überlassen, ob ihr den Stauraum durch entsprechende Möbel erweitert, die optisch zu eurem Mobiliar passen, oder ob ihr improvisiert und den fehlenden Stauraum selbst erzeugt. Zum Glück bietet das Schlafzimmer oftmals flexible Möglichkeiten, um den benötigten Platz zur Verfügung zu stellen. In diesem Artikel findet ihr Anregungen, wie so ein selbst geschaffener Stauraum im Schlafzimmer aussehen kann.