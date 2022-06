Welche Beleuchtung ist die beste für mein Wohnzimmer?

Neben unterschiedlichen Lampentypen, bietet euch der Markt auch eine große Auswahl mit unterschiedlichen Leuchtmitteln. Seit der Abschaffung der klassischen Glühbirne, erfreuen sich Energiesparlampen größter Beliebtheit. Diese finden nicht nur in normalen Lampen Anwendung, sondern auch in modernen Beleuchtungstechniken, wie Deckenleuchten, die in der Decke versenkt werden. Einzelne Spots in der Decke zu versenken sieht darüber hinaus sehr imposant aus, da sie im ausgeschalteten Zustand nicht sofort ersichtlich sind.

Aber auch Neonröhren, mit farblichen Effekten oder Leuchtbänder sind sehr beliebt. Vereinzelte Modelle bieten nicht nur eine Dimmfunktion, sondern ermöglichen auch einen entspannten Farbwechsel der Beleuchtung. Auf diesem Weg installiert ihr eine Lichtquelle und könnt nicht nur die Farbe und Stärke des Lichts wählen, sondern auch einstellen, ob sich das Licht in einem bestimmten Zyklus verändert. Viele moderne Ausführungen sind sehr gut geeignet, um eine indirekte Beleuchtung zu realisieren. Darüber hinaus überzeugen die meisten Modelle durch einen sehr niedrigen Energieverbrauch.