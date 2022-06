Wie kann ich mein Zuhause in Weiß einrichten?

Weiß ist die Farbe, die unser Zuhause hell und freundlich gestaltet. Weiße Wände lassen einen Raum größer erscheinen und Decken höher wirken. Weiß ist zudem der perfekte Kombinationspartner für alle anderen Farben, die durch die strahlende, helle Farbe in Szene gesetzt werden. Doch auch allein hat Weiß eine angenehme, kühlende Wirkung. Räume und ganze Wohnungen, die gekonnt in Weiß gestaltet wurden, erscheinen keinesfalls steril, sondern beruhigend und rein. Egal, ob minimalistisch, romantisch oder skandinavisch – Weiß lässt sich mit allen möglichen Einrichtungsstilen vereinbaren. Weiße Wände, Fußböden, Möbel und Textilien können mit Farbtupfern in der Lieblingsfarbe aufgepeppt werden, um etwas Schwung in das Gesamtbild zu bringen. Wir möchten euch heute ein paar Ideen vorstellen, wie ihr mehr Weiß in euer Zuhause integrieren könnt. So erstrahlen eure vier Wände in einem neuen, reinen Glanz, den keine andere Farbe so gut verkörpert wie Weiß.