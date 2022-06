Alki: DIE Möbel aus Frankreich

1981 gründeten fünf junge Männer in Itsasu die Stuhlmanufaktur “Alki”. Die Männer blieben ihrer Heimat, dem Baskenland, treu und siedelten die Fabrik am Fuße der Pyrenaen an. Das gemeinsame Ziel war es, mit dem Unternehmen mehr Arbeitsplätze zu schaffen und zum Wohlstand der Region beizutragen. Bis heute ist sich “Alki” seiner wirtschaftlichen und kulturellen Vorbildsfunktion im Baskenland bewusst und setzt dies in ihrer Firmenphilosophie um.