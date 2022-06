Eine Ferienwohnung unter dem Dach

Im Herzen von Konstanz, nur wenige Schritte vom Bodensee entfernt, steht ein wunderschönes spätgründerzeitliches Stadthaus, das im Jahr 1916 erbaut und vor Kurzem rundum renoviert wurde. So entstanden in den ehemaligen Dienstbotenkammern und im Dachboden sieben einzigartige Ferienwohnungen, von denen jede für sich ihren ganz eigenen Charme ausstrahlt und Gäste dazu einlädt, sich wie zuhause zu fühlen. Die Innenarchitektin Ute Günther hat diese Ferienwohnungen liebevoll und detailverliebt ausgestattet und jede davon zu einem modernen und gemütlichen Aufenthaltsort gemacht, an dem man ganz wunderbar die Seele baumeln lassen kann. Wir haben uns mal eine der hübschen Wohnungen angeschaut, ein lichtdurchflutetes Dachapartment mit sensationellem Ausblick und schnuckeliger Galerie.