Vorher-Nachher: Die fantastische Renovierung eines alten Bauernhauses

Reist heute mit uns in die Toskana, um dort die faszinierende Verwandlung eines Bauernhauses bewundern. Unser Ziel ist Suvereto, eine Gemeinde in der italienischen Toskana. Eingebettet in die Natur und umgeben von nur wenigen Nachbarn, wurde dort vor Jahrzehnten ein Bauernhaus errichtet. Bereits drei Generationen fanden hier auf zwei Etagen und 450 Quadratmetern ein Zuhause. Doch nun wurde es einmal Zeit, das Gebäude einer Renovierung zu unterziehen und es den neuesten energetischen Standards anzupassen.

Unsere Experten von MC2 Architettura nahmen sich dieses Projektes an und schufen ein auf den ersten Blick völlig neues Gebäude. Was sich tatsächlich geändert hat, sehen wir uns im Detail an.