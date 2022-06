Weg vom Mainstream: Exklusives Künstleratelier

Werfen wir einen Blick in den Innenraum, dessen Aufbau ungemein überrascht. Denn erinnert man sich an die seitliche Ansicht des Baus, würde man zunächst vermuten, in dem Studio gäbe es eine steile Steigung. Das dies nicht so ist, liegt daran, dass der Bau in den Hang eingesetzt wurde.

Das Gebäude verfügt über zwei Etagen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die obere Ebene bietet einen Arbeitsplatz, den der Künstler für Skizzen und Wasserfarbenbilder nutzt. Auf der tiefer liegenden Fläche werden mittelgroße Leinwände und kleinere Skulpturen gefertigt.

Die markant schwarze Treppe dient nicht nur als Hilfsmittel, um auf die Empore zu gelangen, sondern beherbergt unter den Stufen ein kleines WC mit Waschbecken.