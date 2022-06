Sanierung und Umbau eines 1960er-Jahre-Hauses in Münster

Das Kinderzimmer des Hauses siedelt sich im Hochgeschoss an und nimmt nun die einstige Fläche des Balkons in Anspruch. Das Interieur präsentiert sich liebevoll und bestens ausgerichtet für ein Mädchen. Das bodentiefe Fenster sorgt für einen lichtdurchfluteten Raum. Das Haus ist insgesamt in vier Split-Levels aufgebaut, die dazu führen, dass das Wohnen lebendiger gestaltet wird.