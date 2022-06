Top 5: Zeit für einen Neuanfang

Was macht man, wenn man von einer mediterranen Villa träumt, aber eigentlich fest mit seiner deutschen Heimat verbunden ist? Man lässt sich sein Traumhaus einfach dort bauen, wo man will! Mit einem guten Gespür für hochwertige und zeitlos schöne Materialien wurde dieses Haus in Hessen eingerichtet. Doch bei diesem Außenbereich weiß man gar nicht, wo man sich lieber aufhalten möchte, aber seht selbst: Villa mit Pool in Hessen.