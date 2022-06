Welche Pflanzen eignen sich für den Innenraum?

Wer seine Küche mit einem schönen, grünen Farbtupfer verschönern will, entscheidet sich am besten für Kräuter. Kräuter sehen nicht nur toll aus und passen zum Küchenthema, sie versprühen auch einen köstlichen Duft und verfeinern eure Speisen mit einer frischen, köstlichen Note. Doch nicht alle Kräuter sind zum Anbauen in der Wohnung geeignet. Am besten ist es, wenn ihr pflegeleichte, anspruchslose Gattungen auswählt, die zum Abschmecken vieler verschiedener Speisen geeignet sind. Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Salbei und Minze sind die perfekte Wahl. Sie sind immergrün und mehrjährig, was bedeutet, dass ihr euch stetig an den grünen, schmackhaften Blättern erfreuen könnt, die bei richtiger Pflege gedeihen und wachsen. Auch Basilikum gilt als pflegeleichter Zeitgenosse, der vor allem mit mediterranen Speisen harmoniert. Er gehört jedoch zu den einjährigen Pflanzen und muss somit in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Da die unterschiedlichen Kräuter verschiedene Bodenansprüche haben, gedeihen sie am besten in Einzeltöpfen, die dekorativ auf der Fensterbank aufgestellt werden können. Die typischen Gartenkräuter, wie Schnittlauch und Petersilie, sind ebenfalls zur Haltung im Innenbereich geeignet, benötigen aber weniger Licht als ihre südländischen Verwandten. Weitere Tipps, wie eure Küchenkräuter besonders gut gedeihen, findet ihr in diesem Ideenbuch.