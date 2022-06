Haus mit besonderem Clou

Wer träumt alles davon, die Ausstattung seines Hauses mit nur einem Klick fernsteuern zu können? Für eine Familie in Hessen wurde dieser Traum wahr. Das Team von Casaio Smart Buildings richtete in der Nähe von Darmstadt, genauer gesagt in Seeheim-Jugenheim, ein Zuhause mit Smart-Home-Technik ein. Da die Hausbesitzer dynamisch sind und einen hohen ästhetischen Anspruch haben, galt es, diese beiden Faktoren bestens miteinander zu vereinen.

Casaio übernahm die Beratung und Betreuung der Bauherren sowie die Elektrofachplanung und Programmierung des Gebäudes. Die Herausforderung bestand darin, sich bei der Auswahl und Integration der technischen Elemente an dem hohen Design-Anspruch der Bewohner zu orientieren. Für den Entwurf des Hauses ist die HELWIG HAUS + RAUM Planungs GmbH verantwortlich.