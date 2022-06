Holzbrettchen statt Kunststoff

Holz ist hygienischer als Kunststoff! Vor allem in der Küche lohnt es sich also, wieder zu den guten alten Holzbrettchen zu greifen. Wir erklären, was dahinter steckt.

Gründliches Händewaschen und das Erhitzen der Speisen ist leider nicht immer ausreichend, um Bakterien und Keime in der Küche abzutöten. Denn häufig sammeln sie sich auch in unseren Arbeitsutensilien wie beispielsweise den Schneidebrettern oder Frühstücksbrettchen. Wer bis jetzt immer auf Kunststoffbrettchen mit einer antibakteriellen Schutzschicht gesetzt hat, der sollte auch einmal über Alternativen nachdenken. Denn neuesten Forschungsergebnissen zufolge sind Holzschneideflächen mitunter sogar hygienischer.