Haus Umbau bei Düsseldorf – Verwandlung eines Einfamilienhauses

Das 80 Quadratmeter große Haus wurde im Jahr 1947 errichtet. Die Kubatur ist klassisch und fügt sich vom Design unauffällig in die benachbarte Umgebung ein. Im Jahr 2009 wurde das kleine Siedlungshaus in Grevenbroich bei Düsseldorf an neue Bauherren verkauft. Die bauliche Substanz war trotz des Alters in einem guten Zustand, sodass sich die neuen Besitzer dafür entschieden, das Haus zu erhalten und dieses nach ihren Wünschen umzugestalten.