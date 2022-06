Küchen mit Naturstein

In unseren Küchen geht es heiß her: Es wird gekocht, geschnitten und geputzt. Damit wir möglichst lange Freude an der Küche haben, soll sie das auch alles problemlos aushalten können. Ein zuverlässiger und altbewährter Werkstoff bei der Gestaltung von Küchen sind Natursteine. Jahrzehnte haben sie bereits in der Natur überstanden, wurden geformt und abgehärtet – und sind nun schöne und praktische Elemente in der Gestaltung unserer Inneneinrichtung.

Wie unterschiedlich ein Naturstein sein kann und wie vielfältig er eingesetzt wird, zeigen ein paar Projekte unserer Experten.