Mosaik im Badezimmer

Wer es lieber schlicht mag: Mosaik kann man natürlich genauso gut in weiß verlegen – dann macht er trotzdem viel mehr her als eine hellverputzte Wand! Die Fläche hinter dem Waschbecken ist deshalb so beliebt, weil Mosaik zudem den Vorteil hat, dass er gut abwaschbar ist. Wasserspritzer oder Make-up Flecken sind da überhaupt kein Problem!