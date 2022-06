TV-Möbel für jeden Einrichtungsstil

LCD, HD, UHD, Blu-Ray, 3D… die Fernsehtechnik wird in rasanten Schritten immer moderner und man verliert ganz schnell den Überblick darüber, was gerade angesagt ist, was längst zum Standard gehört und was eigentlich völlig unnötig ist. Für alle, die im Wohnzimmer mal ein wenig entschleunigen wollen und den nostalgischen Retro-Stil pflegen, darf natürlich auch das TV-Möbelstück nicht aus der Reihe tanzen. Der hippe Vintage-Look des Sideboards sorgt für einen spannenden Kontrast zum High-Tech-Gerät, das es beherbergt.