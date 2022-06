Wie man den Wert seines Hauses steigern kann

Der erste Eindruck zählt. Das ist bei einem Haus nicht anders als beim Menschen. Sieht die Fassade alt und schmutzig aus oder bröckelt sie sogar, sinkt der Wert einer Immobilie deutlich. Etwa alle acht bis zehn Jahre ist das Streichen der Fassade fällig. Doch die Gründe für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind nicht nur optischer Art. Schäden an der Fassade wirken sich auf die Energieeffizienz aus und können den Wert einer Immobilie beträchtlich beeinflussen. Daher sollte man das Schöne beim Sanieren der Fassade mit dem Nützlichen verbinden und zusätzlich eine Dämmung in Erwägung ziehen. Das Gerüst ist beim Streichen der Fassade ein echter Kostenfaktor. Es lohnt sich, die Dämmung gleich anzubringen, wenn eine neue Fassade erforderlich ist. So fallen die Kosten nur einmal an und der Wert des Hauses wird in zweifacher Hinsicht gesteigert. Wer seine Fassade nicht streichen möchte, kann durch eine Isolier-Klinker-Fassade mit integrierter Wärmedämmung eine deutliche Wertsteigerung erzielen.

