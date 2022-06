So findest du die richtige Lampe fürs Wohnzimmer

Ähnlich wie die Tischleuchte, beleuchtet auch die Stehlampe einen bestimmten Platz. Ob an Sofa oder Sessel, Musikanlage, Fernseher oder Lieblingsfenster – Stehlampen sind vor allem mit schwenkbaren Leuchten dafür geeignet, das Licht genau dort hinzubringen, wo es gerade gebraucht wird. Wer eine Stehlampe nah am Fernseher platziert, wählt am besten ein dimmbares Modell, damit keine Reflexe auf dem Bildschirm erzeugt werden. Stehleuchten spenden sanftes, indirektes Licht und lassen das Wohnzimmer erst richtig behaglich wirken. Das kann durch eine klassische Stehleuchte mit Schirm geschehen oder durch eine Stehlampe, die mit einer ganzen Hülle aus Papier oder Stoff umgeben ist, wie die bekannten Reispapier-Leuchten. Halbtransparente bis transparente Materialien tauchen den sie umgebenden Raum in warmes Licht, während klassische Schirmlampen das Licht in eine Richtung lenken und sich dadurch gezielter einsetzen lassen. Ist der Schirm aus lichtdurchlässigem Material gefertigt, erfüllt die Stehleuchte gleich zwei Funktionen: Sie lenkt das Licht an den gewünschten Platz und taucht ihre Umgebung gleichzeitig in warme Helligkeit.

Acht Stehlampen für jeden Wohnstil findet ihr hier.