Upcycling von Porzellan mit Lieselotte

Jede Lampe von Lieselotte ist ein handgefertigtes Unikat. Hochwertiges und altbewährtes Porzellan wird in liebevoller Feinarbeit zu einer Lampe umfunktioniert. Ohne viel Schnickschnack drumherum kann es so in seiner ganzen Schönheit regelrecht strahlen und aus einer anderen Perspektive neu entdeckt werden.