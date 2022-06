Vom Swimmingpool zum Konzertsaal

Schwimmbäder im Haus nehmen relativ viel Platz weg und lassen sich in der Regel nicht für andere Vorhaben als den Sprung ins kühle Nass nutzen. Das war jedenfalls bis jetzt so, doch unsere Experten von der London Swimming Pool Company haben sich dieses Problems angenommen und eine sensationelle Technik entwickelt, die für die Fläche eines Pools nun auch ganz andere Verwendungsmöglichkeiten bereit hält. Das Geheimnis dahinter ist eine innovative Technologie, die den Boden des Schwimmbeckens nach Belieben absenkt oder anhebt und somit nicht nur für individuelle Wassertiefen im Pool sorgt, sondern diesen bei Bedarf auch komplett verschwinden lässt. So kann man die Fläche wunderbar für die verschiedensten Zwecke nutzen, zum Beispiel als Konferenzraum, Tanzfläche, Party Location oder eben als Konzerthalle…