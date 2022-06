Wohn-, Ess- und Kochbereich sind offen, Boden, Wand und Decke hell. Das Innere des Wohnhauses gibt die futuristische Architektur der Außenfassade wider und die weißen, abgerundeten Elemente an Decke und Wänden erinnern an den Baustil des weltbekannten Guggenheim Museums in New York. Highlight ist die skulpturale Treppe!