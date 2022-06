Verwandlung einer Junggesellenbude

Aus einer lieblos eingerichteten Junggesellenbude machte unsere Expertin Sam Catwell von Isolution Interiors ein schickes Single-Zimmer mit Wohlfühlgarantie. Die wild zusammen gewürfelten Jugendzimmermöbel, die ihre besten Jahre längst hinter sich hatten wurden kompromisslos aussortiert und anstelle eines nicht erkennbaren Einrichtungskonzeptes rückte ein stilvoll eingerichtetes und perfekt in Szene gesetztes Zimmer. Coole Grautöne und freundliches Weiß bekamen Begleitung von einigen Akzenten in fröhlichem Sonnengelb, moderne Möbel und Accessoires runden den Look ab und alles in allem wirkt der Raum jetzt wesentlich erwachsener und gemütlicher und strahlt lässige Coolness und modernen Style aus.