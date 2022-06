Angesagtes Einfamilienhaus in Brandenburg

Werfen wir einen Blick von der Galerie in den Essbereich. Schwarz, Chrom und Glas dominieren die Zone und bilden eine klassisch moderne Gestalt. Der Glastisch wird von vier Freischwingerstühlen gesäumt. Für Komfort sorgt ein schwarzer Teppich, der mit seiner Farbigkeit das Thema des Hauses unterstreicht. Die Böden sind aus hellgrauem Feinsteinzeug. In den Badezimmern verwendete man dunkelgraue Platten in Schieferoptik. Insgesamt messen der ineinander fließende Wohn-, Essbereich sowie die Küche und der Flur großzügige 70 Quadratmeter. Sichtachsen in Nord-Süd und Ost-West Richtung beleben den Entwurf und beziehen den Außenraum stark in den Innenraum ein.