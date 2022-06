Vorher-Nachher: Von der Pförtnerloge zur Einraumwohnung

In Paris gibt es an nahezu jeder Ecke eine Pförtnerloge. Doch wer hätte gedacht, dass man aus einem so kleinen Raum sogar eine Einzimmerwohnung machen kann? Die Innenarchitektin Géraldine Laferté nahm sich dieser Herausforderung an und verwandelte eine 17 Quadratmeter große Pförtnerloge in ein gemütliches Zuhause. Welche Hürden der Umbau mit sich brachte und wie die kleine Fläche optimal genutzt werden konnte, zeigen wir euch nun im Detail.