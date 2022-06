Schicke Villa mit moderner Einrichtung

Das Esszimmer grenzt direkt an die Küche an, sodass die Wege so gering wie möglich gehalten wurden. Die im Hintergrund der Essgruppe sitzenden Fenster wurden nach historischem Vorbild erneuert. Einst wurde in den 1970er-Jahren die Fensteraufteilung in einem Zimmer durch ein großes Schwingfenster ersetzt. Dies wurde von den Architekten wieder rückgängig gemacht, um ein stimmiges Gesamtbild zu erhalten.