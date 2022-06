Modernes Baumhaus in einer Berliner Gründerzeitvilla

Wenden wir der Fassade den Rücken zu, erkennt man die Galerie des Wohnzimmers. Im Innenraum werden die Funktionsräume wie Küche, Bad, Abstellkammer und Arbeitszimmer in zwei Etagen angeordnet, die sich in einem sogenannten zentralen Funktionsriegel befinden . Das hat den Vorteil, dass die außenliegenden Räume, die zur Straße und zum Garten ausgerichtet sind, von der doppelten Raumhöhe profitieren können. Um in dem Funktionsriegel, der quasi wie ein kleiner Turm in der Wohnung fungiert, Licht zu erhalten wurden Innenfenster im Riegel eingebaut, die für diverse Blickbeziehungen im Inneren sorgen und auch Ausblicke auf die Baumkronen der Umgebung ermöglichen.