Küche mit Aha-Effekt

Bei der Küche handelt es sich um eine Auftragsarbeit einer Berliner Familie, die sich für ihren Neubau eine Küche wünschte, die Möbelcharakter haben und in den Wohnraum integriert werden sollte. Auch sie machten die Erfahrung, dass es gar nicht so einfach ist, eine Küche zu finden, die sich sowohl in Sachen Design als auch was die Funktion betrifft, von der Norm abhebt. Unser Experte Andree Weissert hat aber genau das umgesetzt! Dass sich das Konzept seiner Küche genau an die Bedürfnisse der Familie richtet, zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass der Rollcontainer unter der Zeile über eine gesonderte (tiefere) Ablage verfügt, sodass auch Kinder in der Küche mitschnippeln können. Bei näherem Hinsehen überrascht die Küche aber noch mit vielen anderen durchdachten Details…