Gelsenkirchener Barock, Eiche rustikal, Schrankwand und Fliesentisch: Die Zeiten, als noch alle Wohnzimmer quer durch die Republik gleich (schlimm) aussahen, sind zum Glück schon lange vorbei. Heute machen wir gerne unser eigenes Ding – Ikea hin oder her. Gerade im Wohnzimmer ist uns wichtig, Individualität ins Spiel zu bringen und originelle Einzelstücke in Szene zu setzen. Dann fällt auch das Billy-Regal oder die allgegenwärtige Papierstandleuchte nicht mehr auf. Und auch wenn in Sachen Wohnzimmer Design die Geschmäcker ganz schön auseinander gehen, drücken wir doch alle diesem ganz besonderen Raum liebend gerne unseren ganz persönlichen Stempel auf - egal, ob die Einrichtung nun klassisch oder modern gehalten ist, romantisch oder ausgeflippt.