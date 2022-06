Wohnen auf 70 m² im schicken Berlin-Friedrichshain

Ganz in Weiß ist das Motto dieser Wohnküche. Der Raum wird in zwei Zonen gegliedert. Auf der einen Seite findet sich die Kochzeile und auf der anderen lagert ein Essplatz. Das kleinteilige Raumprogramm des klassischen Berliner Altbaus wurde aufgelöst und neu organisiert. Eine Wand musste weichen, um mehr Bewegungsfreiheit in der Küche zu erzeugen.