Wunderschönes Sommerhaus am Starnberger See

Neben der Nähe zur Natur, werden auch weitere japanische Stilmittel in die deutsche Architektur integriert. Deutlich wird das anhand der Formensprache und der Wahl der Materialien. So fügt sich das Gebäude aus mehreren Hüllen zusammen, die übereinander lagern und ineinander rasten. Zentrum stellt der innere Sichtkubus dar, der von einer origamiähnlichen Lage umspannt wird und mit einem gefalteten Holzschindeldach aus kanadischer Zeder bedeckt wird. Der Außenraum in der ersten Etage des Sommerhauses wird von einem hölzernen Käfig umrankt. Die vertikal angebrachten Hölzer strecken den minimalistischen Käfig optisch. Verglasungen über Eck, die sich sowohl im Erdgeschoss als auch in der ersten Etage befinden, stellen eine Verbindung zur Natur her.