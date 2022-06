homify 360°: Energiesparhaus in Baden Württemberg

In Baden-Württemberg, genauer gesagt in Deggingen, vereinte der Unternehmer Jörg Gansloser Wohnen und Arbeiten in nur einem Haus. Das Holzhaus wurde als gemütliches Heim konzipiert, ist energiesparend und dient zugleich als Showroom für eines seiner Unternehmen. In Zusammenarbeit mit Gansloser Energiesparhäuser und dem Architekten Patrick Schiller konnten beim Bau des Hauses individuelle Wünsche berücksichtigt werden. Die Baukosten betrugen circa 390.000 €.